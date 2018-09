Com dois gols de Joanderson, Krac vence Barreirinha

Krac e Barreirinha se enfrentaram na tarde ontem (11) pelo Campeonato Piauiense Sub 17, no estádio Albertão, em Teresina. O Krac saiu de campo com uma vitória por 2 a 1, de virada. Com gols marcados por Felipe para o Barreirinha e Joanderson (duas vezes) para o Krac.

O começo da partida foi movimentado e com sete minutos o placar já marcava 1 a 1. gol de Felipe para o Barreirinha logo aos dois minutos, mas o Krac soube reagir e com Joanderson chegou ao empate aos sete minutos. Depois disso, o jogo ficou morno e a equipes pouco ofereciam perigo as metas dos goleiros.

O técnico nenê, acredita faltou malandragem para o seu time, mas fala em recuperação na competição. “Não vou por a culpa em ninguém, pois quando perde, perde todo mundo, mas faltou um pouco mais de malandragem na linguagem do futebol para nosso time, porem seguimos vivos”, disse.



O começo da partida foi movimentado e com sete minutos de jogo o placar já marcava 1 a 1. Foto: Jailson Soares/ODIA

Mesmo com os muitos erros, a vitória na estreia veio para o time do Krac e junto com ela a tranquilidade para o decorrer da competição e o protagonista da vitória foi o camisa 11, Joanderson, que balançou a rede duas vezes na partida e marcou o gol de empate e da virada do seu time.

Melhor do que estrear balançando a rede, é poder também brigar pela artilharia da competição e esse agora é um dos objetivos do atacante. “Tirou a nossa ansiedade e agora é pensar em manter os bons resultados na competição. Estou muito feliz e espero conseguir marcar mais gols”, acrescentou o garoto.

A próxima partida do Krac e do Barreirinha na competição ainda não foi definida. Os jogos do Piauiense sub17 seguem acontecendo e hoje tem confronto a partir das 16h entre São Paulo e Rei dos Reis. Logo em seguida, Caiçara e Esplanada medem forças, ambos os jogos acontecem no Albertão, em Teresina.

Pâmella Maranhão