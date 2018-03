Com dois de Cristiano Ronaldo, Real vence Getafe antes da decisão contra PSG

Com dois de Cristiano Ronaldo, que ultrapassou a marca de 300 gols em Campeonatos Espanhóis, o Real Madrid confirmou o favoritismo e bateu o Getafe por 3 a 1, neste sábado (3), no Santiago Bernabéu.

O resultado mantém a equipe na terceira colocação de La Liga, agora com 54 pontos, a sete do Atlético de Madrid e a 12 do Barcelona, que se enfrentam neste domingo (4) no Camp Nou. O Getafe é o décimo, com 36.

Mais que isso, o triunfo na capital espanhola renova o ânimo dos comandados de Zinedine Zidane antes do aguardado duelo de volta contra o Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Os dois times duelam nesta terça-feira, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Parc des Princes, sendo que os merengues têm a vantagem do 3 a 1 da ida.



Foto: Victor Carretero/Real Madrid C.F.

Pelo Espanhol, o Real volta a campo no próximo sábado (10), quando visita o Eibar. No mesmo dia o Getafe recebe o Levante.

O jogo começou em ritmo lento. O Real ficava com a posse, mas esbarrava na forte marcação do Getafe, que praticamente anulou o badalado trio BBC na primeira metade da etapa inicial -a ponto de a primeira finalização da partida ter sido apenas aos 19 minutos. Angel escapou pela direita e bateu fraco. Navas fez a defesa.

O Real, porém, foram letais, não desperdiçando a primeira oportunidade que surgiu. Depois de cobrança de escanteio, a zaga dos visitantes afastou mal e Bale chutou no canto para abrir o placar aos 23 minutos.



Foto: Victor Carretero/Real Madrid C.F.



Quando tudo indicava que os times iriam para o vestiário com 1 a 0 no placar, Cristiano Ronaldo apareceu. O português recebeu bom passe de Benzema e cortou dois marcadores antes de chutar forte para fazer seu 300º gol em La Liga (em 286 jogos).

Não bastasse a boa vantagem, a vida do Real no jogo ficou mais fácil aos 2 minutos do segundo tempo. Rémy, que já tinha amarelo, deixou a mão no rosto de Nacho e foi expulso.



Foto: Victor Carretero/Real Madrid C.F.



Com 11 contra 10, os donos da casa reduziram o ritmo e levaram um susto aos 20 minutos, quando Nacho derrubou Molina na área. Pênalti, convertido por Portillo.

Afastado dos gramados desde o último dia 18, quando sofreu uma contusão na coxa, Marcelo entrou no lugar do Theo. A dupla com Cristiano Ronaldo funcionou aos 33 minutos. O brasileiro recebeu de Sergio Ramos e cruzou na medida para o português escorar e fazer o segundo no jogo. Bale ainda acertaria a trave nos acréscimos, mas o placar não foi alterado.

Folhapress