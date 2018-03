O dia no centro de treinamento do Borussia Dortmund foi diferente nesta sexta-feira. Desta vez, os holofotes não miravam os jogadores, mas sim Usain Bolt. Aposentado desde o Mundial de Atletismo, em agosto de 2017, o jamaicano de 31 anos segue com o seu sonho de virar jogador de futebol profissional. E mais um passo foi dado. O tricampeão olímpico dos 100m e 200m está treinando no Borussia Dortmund. Depois de participar na quinta-feira a portas fechadas, Bolt esteve na atividade aberta ao público nesta sexta.

Com direito a caneta e gol, Usain Bolt treina com o time do Borussia . (Foto: Reprodução/Instagram)



Canhoto, o recordista dos 100m e 200m participou de todas as etapas do treinamento e mostrou técnica. Fez o aquecimento, participou do rondo, bateu pênalti, marcou gol e até ajudou na organização do campo. Na atividade em campo reduzido, mostrou técnica para dar uma caneta e se livrar da marcação do adversário. Depois, como atacante, aproveitou sua altura, 1,95m, para marcar de cabeça com assistência de Mario Gotze e levantar os cerca de 1,5 mil torcedores presentes. Abusado, ainda tentou uma cavadinha, mas jogou por cima do gol. No fim, atendeu torcedores e imprensa que foram ao local para vê-lo. Bolt agradeceu a oportundidade e disse que foi muito bem recebido.

- Foi bom. Eu me diverti com os caras. Eles são muito receptivos - disse o jamaicano que foi tietado pelos jogadores.

Nesse ano, Bolt disse que se tornaria jogador e que já teria assinado com um time. Depois de um longo mistério, o ex-velocista anunciou que jogaria pelo time do Unicef no Soccer Aid World XI, em junho, no Old Trafford, estádio do Manchester United. Desde que se aposentou, o jamaicano vem expressando repetidas vezes que tentaria virar jogador profissional. Bolt já havia recebido proposta do Burton, da segunda divisão inglesa, mas recusou porque queria uma liga melhor. A parceria serviu também para lembrar que é possível jogar com o jamaicano no Pro Evolution Soccer (PES).

Globo Esporte