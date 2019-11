Com desfalques, Santos recebe a Chapecoense na Vila Belmiro

O Santos recebe a Chapecoense neste domingo (1), às 19h, na Vila Belmiro, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após duelo conturbado contra o Fortaleza na última quinta-feira (28), em que perdeu por 2 a 1, o time paulista terá cinco desfalques por suspensão na partida contra os catarinenses: Pará, Luan Peres, Jean Mota, Soteldo e até o técnico Jorge Sampaoli, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na última rodada.

Sem Sampaoli, Jorge Desio comanda a equipe santista da lateral do campo pela quarta vez na temporada: foram três suspensões por cartões amarelos no Brasileirão e uma expulsão na Copa do Brasil.

(Foto: CBF)

Por outro lado, o Santos contará com as voltas de Marinho e Gustavo Henrique, que cumpriram suspensão automática na última rodada. A equipe titular deve ser definida em treino na tarde deste sábado.

Já a Chapecoense, rebaixada para a Série B, não poderá contar com o atacante Everaldo, que passará por cirurgia no pé e não joga mais em 2019, e o lateral Bruno Pacheco, suspenso. Em contrapartida, Hiago volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na última rodada.

Folhapress