Com contrato, Valentim diz que segue no Botafogo em 2020

A sofrida temporada de 2019 chegou ao fim para o Botafogo, que namora com tempos melhores já no ano que vem. A torcida criou forte expectativa com 2020 representando muitas mudanças no clube. Porém, o fato é que essas novidades não deverão ocorrer tão rapidamente. Um exemplo disso é que o contestado técnico Alberto Valentim afirmou que seguirá à frente do Alvinegro.

De fato, Valentim tem contrato com o Botafogo até o fim de 2020. Ele assinou o documento após pagar muta rescisória para o Avaí e aceitar o desafio de manter o Alvinegro na elite. Se o clube de General Severiano quiser trocar o comando terá que pagar uma quantia milionária ao treinador, que já traça planos para a próxima temporada.

"Tínhamos dois objetivos: permanência na Série A e depois uma coisa melhor, que era a Sul-Americana. Infelizmente, ela não veio pelo nosso resultado e também pelo Fluminense ter vencido o Corinthians. Fico feliz por ter vindo, queria números melhores, classificação melhor, mas o grupo está de parabéns, o grupo fez o máximo dentro da realidade do botafogo. Ninguém deixou de se empenhar e trabalhar forte. A gente tem uma conversa amanhã já para direcionarmos algumas coisas. É importante desde já começar a traçar os planos para 2020", disse o treinador.

"Tenho contrato com o Botafogo, a ideia é que eu continue para fazermos um Botafogo melhor do que esse ano. Um trabalho do zero fica muito mais fácil. Quando você começa o trabalho com tempo maior e fazendo escolhas junto com a diretoria de jogadores que virão, com certeza que será muito melhor", completou o treinador.

Valentim lembrou que ele iniciou o ano no Vasco e o clube teve bons momentos até a sua demissão no fim do Campeonato Carioca. Segundo ele, a expetativa é dar indicações de reforços e entender melhor como o clube pretende se estruturar para se alinhar ao projeto de virar clube-empresa.

"A gente tem uma conversa amanhã já para direcionarmos algumas coisas. É importante desde já começar a traçar os planos para 2020. Conversei algumas vezes com o ex-presidente Montenegro, nosso relacionamento é muito bom. Tenho contrato com o Botafogo, a ideia é que eu continue para fazermos um Botafogo melhor do que esse ano. Um trabalho do zero fica muito mais fácil. Aconteceu isso no Vasco. Chego no meio do ano passado. Depois, consegui ser campeão da Taça Guanabara com 100%, cheguei em três finais", finalizou Valentim.

Folhapress