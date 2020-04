Atacante do Chelsea e da seleção brasileira, Willian acredita que pode estar perto de encerrar sua passagem pelo clube inglês. O jogador, que está perto do fim de seu contrato nos Blues, afirmou que está longe de um acordo com a diretoria do time londrino.

"É uma história muito bonita no Chelsea, desde que eu cheguei. Tenho um carinho muito especial por torcedores, funcionários. Sou identificado com o clube. Meu contrato está acabando e a renovação está muito difícil. O Chelsea me ofereceu dois anos, eu pedi três e eles disseram que era impossível. Não sei se eles podem mudar de ideia, mas, com o fim do contrato, fico livre para negociar com qualquer time.", declarou em entrevista ao Fox Sports, nesta quarta-feira (1º).



Com Brasil fora dos planos, Willian vê renovação no Chelsea 'muito difícil' - Foto: Reprodução/Instagram



Se deixar mesmo o Chelsea, Willian não tem planos de retornar ao Brasil, onde defendeu o Corinthians, clube que o revelou. O atacante afirmou que pretende continuar na Europa por mais um tempo.

"Meu objetivo é continuar na Europa por mais um tempo. Ainda tenho mercado por aqui. Não tenho intenção de voltar para o Brasil agora", completou.

Folhapress