Com ajuda do VAR, Portugal e Irã empatam por 1 a 1

Ao empatar em 1 a 1 com a seleção do Irã, em partida disputada, na Mordovia Arena, em Saransk, Portugal ficou em segundo lugar no grupo B e vai enfrentar nas oitavas de final a Seleção do Uruguai, a primeira colocada no grupo A. A Espanha, que empatou com Marrocos em 2 a 2, ficou em primeiro no grupo B e vai jogar nas oitavas contra a Rússia.

As seleções de Portugal e do Irã iniciaram a partida com muita disputa pelae bola no meio de campo e velocidade no ataque. A primeira jogada perigosa aconteceu, aos três minutos, com Cristiano Ronaldo, que pelo lado esquerdo da área iraniana, chutou forte para a defesa em dois tempos do goleiro Alireza Beiranvand.

Dois minutos depois, o ataque iraniano consegue uma jogada perigosa, com uma infiltração pelo lado direito. A bola chega dividida para o goleiro Rui Patrício, que faz uma defesa corajosa bloqueando o chute do atacante do Irã. Aos 11 minutos, o ataque do Irã escapa pela direita com Jahanbakhsh. Ele passa a bola para Amiri, que finaliza para fora.

Na maior parte do tempo, as duas seleções tentam chegar ao gol em jogadas pelos lados do campo. Aos 17 minutos, Quaresma bate escanteio pelo lado esquerdo, William Carvalho ajeita a bola de cabeça pra Fonte, o zagueiro chuta da entrada da área, mas a bola é bloqueada por Hosseini.

Foto:Divulgação/FIFA



O ataque do Irã responde com uma falta batida da entrada da área por Ramin, a bola passa da barreira de Portugal, mas sai ao do gol de Rui Patrício. O jogo segue igual, com as duas seleções trabalhando a bola até encontrar o melhor momento para ir ao ataque. Cristiano Ronaldo tem se movimentado por vários setores do ataque, procurando confundir a forte marcação da defesa iraniana.

Preocupado em marcar Cristiano Ronaldo, a defesa iraniana esquece livre Quaresma pelo lado direito. É nessa situação que, aos 44 minutos, ele recebe um passe de Adrien Silva. O atacante avança e, da entrada da área, bate forte no canto direito do goleiro Beiranvand, que salta, mas não consegue evitar o primeiro gol de Portugal. Um minuto depois, o árbitro Enrique Cáceres apitou o fim do primeiro tempo.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com uma tentativa de Cristiano Ronaldo de chegar na área iraniana, mas foi neutralizado pela defesa adversária. Com 1 a 0 a seu favor, a seleção portuguesa trabalhava mais a bola no meio de campo, procurando o melhor momento de atacar.

O que aconteceu aos seis minutos: Cristiano avançou pelo lado direito, entrou em velocidade na área, mas foi derrubado. O árbitro de vídeo é consultado e confirma o pênalti. Cristiano Ronaldo bate no canto esquerdo de Beiranvand que defendeu, impedindo o quarto gol do craque português na Copa da Rússia.

Logo depois, em duas jogadas do ataque iraniano, os atacantes caem na área, mas arbitragem manda seguir o jogo sob o protesto dos torcedores iranianos que pediam pênalti. Em seguida, Jahanbakhsh recebeu pela direita, cruzou rasteiro e Pepe chegou na jogada colocando a bola para escanteio. Aos 11 minutos, Carlos Queiroz fez a primeira mudança na equipe do Irã: tirou Haji Safi e colocou Mohammadi.

Passados 20 minutos de bola rolando no segundo tempo, os jogadores portugueses trabalhavam a bola ritmo mais lento, com toques pelas laterais do campo, na tentativa de abrir a defesa do Irã. O jogo caiu em qualidade. Aos 11 minutos, Fernando Santos substitui Quaresma por Bernardo Silva. Pelo lado do Irã, Carlos Queiroz também mexeu no time: saía Jahanbakhsh e entrava Ghoddos.

Aos 26 minutos, Ghoddos, que tinha acabado de entrar, fez uma jogada rápida pela direita e da entrada da área chutou forte: a bola passou perigosamente pelo canto direito do goleiro Rui Patrício. Logo depois, o Irã fez nova mudança: Ansarifard entrou no lugar de Ezatolahi.

Depois dos 30 minutos, o jogo ficou amarrado no meio de campo, com os jogadores dos dois times discutindo em campo. Numa jogada mais ríspida, Cristiano Ronaldo acabou recebendo o cartão amarelo, após o árbitro de campo consultar o vídeo do lance. Oito minutos depois, Fernando Santos trocou joão Mário por João Moutinho.

Aos 45 minutos, após uma jogada confusa na área de Portugal, em que a bola teria tocado no braço de um defensor, o juiz consultou o árbitro de vídeo e marcou o pênalti contra a seleção portuguesa. Ansarifard bate e fez o gol de empate. Logo depois, o Irã quase fez 2 a 1. Numa jogada rápida pela esquerda, Taremi teve a chance da virada, mas chutou a bola para fora. Aos 57 minutos, o árbitro Enrique Cáceres apitou o fim do jogo. Nas arquibancadas a torcida iraniana aplaudia a sua seleção.

