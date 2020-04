Com adiamento de Tóquio, Piauienses podem entrar no ‘radar’ de Pia

O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para julho de 2021 irá dar as jogadoras piauienses de futebol feminino uma nova oportunidade de entrar no ‘radar’ da técnica da Seleção Pia Sundhage, que até antes do adiamento demonstrava que sua lista de atletas para representar o Brasil nos Jogos estava fechada, sem piauienses nela.

Quando o cronograma no mundo do futebol voltar à normalidade se tem inicio novos testes e possibilidades e pelo menos cinco atletas do Piauí buscam chances. Adriana (Corinthians), Júlia Beatriz (RB Bragantino), Valéria (Madrid-ESP), Maria (Juventus-ITA) e Neném (Red Angels-KOR) todas elas acumulam passagens pela seleção principal ou seleções de base, mas nenhuma estava na última convocação feita por Pia, em fevereiro.

Adriana 'maga' atacante Corinthians (FOTO: Divulgalção)

Adriana ganha tempo, pois retorna de lesão. A atacante do Corinthians que chegou a ser convocada para o grupo que disputou a Copa do Mundo 2019, na época dirigido por Vadão, mas acabou ficando de fora por conta de uma grave lesão e após a chegada da Pia ainda não teve chances.

Atualmente em Madrid, a atacante Valéria vive em isolamento, como a maioria de nos, apesar de na Espanha o nível da quarentena ser bem mais rígido, mas usa o tempo livre para planejar o futuro. “Com toda certeza a gente fica de olho nisso e será mais um ano, mais uma oportunidade de poder está vestindo a camisa amarelinha”, conta Valéria.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia