Com 80% de renovação, Seleção Piauiense se prepara para torneio

A seleção Piauiense de Vôlei iniciou os treinos visando a disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções 2ª divisão, que acontece entre os dias 2 e 30 de setembro, em Domingos Martins, no Espírito Santo. O torneio feminino terá oito seleções na briga pelo acesso até a divisão principal e também na busca para não ficar de fora da competição na temporada 2020. Além do Piauí, Mato Grosso, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Tocantins, Amapá, Roraima e Piauí.



“Temos um grupo com maioria das atletas sem experiência em competição nacional. Algumas delas são de uma categoria abaixo (sub16) e isso faz diferença, mas o momento por enquanto é de avaliação e observar como elas estão para poder começar a montar estratégias. Das 16 convocadas apenas duas estiveram em competições nacionais, nosso maior aperreio é conseguir ficar entre os cinco primeiros para poder voltar a competir em 2020”, explica o técnico Mano.

Isso porque, a competição terá oito seleções. Três delas sobem de divisão e as três piores não caem de divisão, porem ficam fora do torneio no ano seguinte, algo que segundo Mano iria praticamente parar o trabalho realizado na categoria aqui no estado. “ Nosso trabalho já é complicado e se isso acontecesse seria péssimo, pois perderíamos o principal torneio do ano na categoria (sub18)”, acrescenta.

Entre os nomes mais experientes da equipe estão a ponta Marília Gabriele e a levantadora Maria Clara. As duas participaram do Brasileiro Sub16, no Acre, em que o Piauí voltou com o 6ª lugar. “O elenco nunca jogou junto, mas a gente se conhece e eu vejo isso como algo bom”. Marília tem quatro anos treinando voleibol, todo esse tempo com técnico Mano e algumas competições na conta, mas frisa o frio na barriga e responsabilidade de manter o Piauí na 2ª divisão do torneio, mas sem deixar de citar o sonho de um acesso. “Seria muito incrível, para o estado e para todas nós. Estamos trabalhando pensando em tudo e nos preocupando até mesmo com frio para não cair nosso rendimento na competição, treinar muito para chegar confiante e colocar em quadra tudo que sabemos”, afirmou.

