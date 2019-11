River é o time piauiense mais próximo a fechar elenco 2020

Entre as equipes piauienses, de longe o River é o está o elenco mais completo até então. O atual campeão Estadual tem ao total 21 nomes, entre os jogadores remanescestes da temporada 2019, contratações e os jogadores da categoria de base que foram integrados ao elenco profissional. O Galo Carijó tem calendário completo para o ano de 2020 e vai disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série D e o Campeonato Piauiense. A previsão de apresentação do elenco é para o dia 2 de dezembro, mas essa data pode mudar por conta do inicio do Nordestão e Piauiense, que podem ser adiantados.

Apesar da eliminação precoce na Série D de 2019 a diretoria do River através do presidente Genivaldo Campelo optou por renovar com dez jogadores dessa temporada. Os goleiros Mondragon e Flávio Henrique, os zagueiros Anderson Alagoano e Cris, o lateral direito Carlos Henrique e o lateral esquerdo Biro-Biro, o volante Gustavo Henrique, o meia Bismarck e os atacantes Eduardo, Cris Maranhense e Roney, este último corre sérios riscos de não retornar por conta da boa campanha junto ao Sampaio Correa onde conquistou acesso até a Série B do Brasileiro como titular absoluto.

Além desses nomes, alguns jogadores que são crias da base do Galo seguem com espaço no time profissional. Goleiro Vinicius, os zagueiros Wallysson e Ismael, os volantes João Paulo e Kaio. Boa parte desses atletas estão abaixo dos 20 anos, entre os citados apenas o volante João Paulo, por exemplo, está de fora do grupo que atualmente disputa a Copa do Nordeste Sub20.

Entre contratados por enquanto apenas quatro nomes foram anunciados. Emerson, de 22 anos, que atraiu atenções ao longo da disputa da Série B do Piauiense. O atacante Valda Bacacal, o meia Jean Natal que chega para sua segunda passagem no River e o lateral João Ananias, ex- Náutico.

A previsão de apresentação do River é no dia 2 de dezembro. O Galo Carijó terá o treinador Márcio Goiano como comandante da temporada e a intenção é fechar o elenco com pelo menos 30 nomes, contando os atletas da base.

Jorge Machado, do Jornal O Dia