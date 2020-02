Com 15 atletas, Tiradentes se apresenta as atividades visando Brasileiro A2

A equipe do Tiradentes se reapresentou as atividades visando á temporada 2020. O time será o único representante Piauiense no Campeonato Brasileiro Série A2. A competição tem inicio em março e em relação ao grupo campeão Estadual da temporada Adulto e Sub17 do ano de 2019 o Tiradentes vive uma verdadeira debandada e perdeu muitas peças para outros clubes. Formar um elenco forte é o maior desafio por enquanto.

‘É, realmente nosso maior problema e dificuldade é conseguir montar esse elenco. De repente só para o Iranduba nos perdemos seis e agora a diretoria está batalhando para conseguir trazer jogadoras que tenham condições de disputar um campeonato brasileiro, não é só de estar no Tiradentes’, disse Toinho.



Formar um elenco forte é o maior desafio do time por enquanto - Foto: O Dia



Entre as veteranas está a meia Eliene, que enxerga com bons olhos as saídas das companheiras, apesar de estar ciente das dificuldades da diretoria para conseguir contratar novas atletas para temporada 2020. ‘Isso mostra que todos estão sempre de olho no Tiradentes e valoriza ainda mais nosso trabalho', relatou a jogadora.

Juliana reforçou o time para disputa do Piauiense 2019 e afirma que apesar desse começo com dificuldades todos podem esperar um Tiradentes forte. ‘Podem acreditar que nos vamos dar nosso melhor e chegar chegando, pois a camisa do Tiradentes pesa’.

O Tiradentes está no Grupo A1 da competição ao lado do Oratório, do Amazonas, o Ceará, Juventude, do Maranhão e o ESMAC, do Pará. O Brasileiro Série A2 tem inicio no mês de março e garante aos quatro semifinalistas vaga na Série A1 de 2021.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia