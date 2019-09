Com 12 equipes, Piauiense de futsal terá inicio em setembro

A principal competição de futsal do calendário da Federação de Futsal do Piauí (FPF) terá inicio no dia 14 de setembro. O Campeonato Piauiense terá mais de 50 equipes movimentando as quadras da capital desde a categoria Sub7 até o Adulto. Na categoria principal serão 12 equipes brigando por título e por consequência vaga na Taça Brasil e Copa do Brasil 2020.

“A expectativa para a competição é das melhores. Esse ano teremos mais de 50 equipes entre todas as categorias e o Adulto, que é sempre o mais movimentado de público, esse ano promete com 12 times na disputa. O JES brigando pelo bicampeonato, recentemente tivemos uma grande competição também então as equipes estão com ritmo e empolgadas”, frisa Afonsa Amorim diretor de arbitragem da FPF.



Foto: Reprodução

Assim como nos últimos anos, a maior dificuldade para realizar as competições de futsal no estado é a falta de quadras. Por isso, o Piauiense de Futsal irá ter jogos distribuídos no ginásio em Timon, na UFPI, no Iate Clube e provavelmente na Arena Verdão. “Infelizmente esse problema com locais para jogos persegue todas as modalidades de quadra de Teresina, por isso vamos distribuir os jogos em vários locais, mas estamos conseguindo sanar essa dificuldade”, acrescentou Afonso.

A competição terá 12 equipes no adulto, distribuídas em três grupos. No Grupo A, estão JES, Fortglass, Hebreus e Filipenses. No Grupo B, AABB, Tiradentes, Parma e Belos. A terceira chave, Campo Largo, Piauí, Ajax e Só Nois. O JES é o atual campeão da competição e AABB vice-campeã.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia