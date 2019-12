Com 12 atletas, Flamengo-PI apresenta elenco visando o Piauiense 2020

O Flamengo-PI deu o “start” na pré-temporada visando o Campeonato Piauiense 2020. O elenco rubro-negro, composto por 12 jogadores até o momento, foi oficialmente apresentado à imprensa na tarde desta sexta-feira (27), no Clube das Classes Produtoras, situado no KM 9 da BR-343. A equipe estreia no estadual no dia 19 de janeiro diante do Parnahyba, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.



Jogadores fazem oração no Clube das Classes Produtoras. Foto: Elias Fontenele.

“Estamos começando os trabalhos dentro de uma perspectiva positiva e objetivo é chegar à final. Começamos um pouco tarde, poucos atletas se apresentando e sabemos que se deixássemos passar para depois do dia 10 de janeiro seria ainda mais difícil. Agora, vamos tentar nos adequar ao tempo perdido para desenvolver o melhor trabalho possível”, disse o técnico da equipe, Paulo Moroni.

Técnico do Flamengo-PI, Paulo Moroni, fala em adaptação dos atletas. Foto: Elias Fontenele.

Segundo a diretoria do Flamengo, até a próxima segunda-feira (30) pelos menos 22 jogadores farão parte do elenco. Parte deles chegam de viagem neste final de semana. O grupo deve ser fechado com 26 jogadores.

Moroni falou ainda como pretende compensar o tempo perdido e adaptar os jogadores as condições climáticas do Estado.

“Para dar uma compensada no tempo perdido, pensamos em fazer três períodos de treino. Apesar de o Estado ser bastante quente, podemos adaptar um dos trabalhos à academia. Isso para ver se em uma semana a gente consegue recuperar o tempo que perdemos na semana passada. E de restante tentar adaptar os jogadores ao clima do Piauí, a suas regularidades dentro de campo”, disse.

Goleiro Robson diz que a meta do clube é brigar por títulos. Foto: Elias Fontenele.

O goleiro Robson, conhecido do torcedor e que também já foi campeão vestindo a camisa do rubro-negro piauiense, disse que a meta do clube é brigar por títulos.

“Estou feliz. Espero fazer um bom trabalho junto com os meus companheiros e, claro, brigar por títulos. Essa é a nossa meta aqui. Em 2020, espero que o elenco seja fortalecido para que a gente possa levar esse sonho pra frente”, disse.

A expectativa é que o elenco faça dois amistosos. Foto: Elias Fontenele.

A diretoria do Flamengo-PI informou ainda que a equipe deverá fazer dois jogos amistosos durante esse período de preparação para o estadual. Os confrontos ainda serão definidos pela comissão.

No próximo ano, a Raposa só tem pela frente a disputa do Campeonato Piauiense. A estreia no estadual acontece diante do Parnahyba, no dia 19 de janeiro, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia