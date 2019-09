Com ‘folga’ na tabela, Timon tem muitos desfalques nos treinos

A equipe do Timon não entra em campo nesta rodada da Série B do Piauiense. A equipe comandada por Marcão terá folga na tabela e só volta a campo no dia 5 de outubro quando encara o Comercial-PI, em Campo Maior. Como forma de não perder ritmo de jogo o time deve realizar amistoso neste sábado (28) contra a Seleção de Barro Duro.

“Temos que fazer os jogadores continuarem se movimentando e de alguma forma diminuir a ansiedade da equipe, mas temos que também dar um jeito de aproveitar essa folga de forma positiva. Estamos recuperando alguns atletas que estão no departamento medico para no dia 5 ter todos a disposição”, disse Marcão, técnico do Timon.



O técnico Marcão afirma que as atividades seguem intensas - Foto: Jailson Soares/O Dia



O atacante Breno está machucado e se recupera de lesão na coxa. O zagueiro Leandro e o volante Ericles Victor também sentiram desconforto muscular e estão desfalcando os treinos da equipe. O meia Bismarck foi liberado pela diretoria para resolver problemas pessoais, em Natal.

Apesar do elenco mais reduzido para o trabalho. O técnico Marcão frisa que as atividades seguem intensas e a intenção é encontrar uma estratégia para conseguir que time renda os 90 minutos e não acontecem essas quedas de rendimento como nos primeiros três jogos. Os jogadores concordam com o discurso do treinador.

“Nos ainda não fizemos nosso grande jogo e sabemos disso. A queda de rendimento no segundo tempo não tem a ver com parte física e sim com foco, concentração ao longo da partida. Manter a mesma postura do primeiro tempo e todos nos estamos cientes, são erros que não podem mais acontecer”, afirmou o atacante Erinaldo.

O próximo jogo do Timon será no dia 5 de outubro contra o Comercial- PI, na cidade de Campo Maior, às 15h45min.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia