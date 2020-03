COI confirma que vagas já conquistadas para Jogos de Tóquio serão mantidas

Os atletas que já tinham garantido vaga para a Olimpíada de Tóquio continuarão classificados para o evento, que na última terça (24) foi adiado para 2021 por culpa da pandemia de coronavírus, confirmou o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach.



"Está claro que os atletas que se qualificaram para Tóquio-2020 permanecem qualificados. Isso é uma consequência do fato de que esses Jogos de Tóquio, em acordo com o Japão, continuarão sendo a 32ª edição dos Jogos Olímpicos", disse o dirigente alemão na conta de Twitter da entidade.

Após o adiamento da competição, o COI tem que redefinir quase tudo sobre o evento, como questões comerciais, logísticas e classificação -muitos torneios classificatórios foram adiados em razão da pandemia.

Na quarta (25), Bach disse que a Olimpíada deverá ser realizada até o verão (no hemisfério Norte) do próximo ano, mas que não está restrita a esse período. Poderia, por exemplo, ocorrer durante a primavera.

No mesmo dia, patrocinadores do evento, entre eles a Coca-Cola e a Intel, decidiram manter seu apoio aos Jogos mesmo com o adiamento.

Atletas também apoiaram a decisão do comitê internacional. Eles vinham pressionando os organizadores, já que a preparação para o evento, com a impossibilidade de uma rotina normal de treinos e a incerteza com relação a torneios classificatórios, estava sendo prejudicada.

Até agora, o Brasil já tem 178 atletas classificados para os Jogos.

FolhaPress