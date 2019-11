Clubes aprovam Série A do Piauiense 2020 sem jogos de semifinais

A Série A do Campeonato Piauiense terá um formato diferente em 2020. Durante uma reunião na tarde desta terça-feira (05), na sede da Federação de Futebol do Piauí (FFP), ficou decidido entres os oitos clubes participantes que a competição estadual será de pontos corridos, com 14 jogos na fase de classificação e com a novidade de não ter jogos de semifinais. Portanto, os dois melhores colocados do grupo único avançam para final e farão jogos de ida e volta.



A última vez que competição atendeu a esses requisitos foi em 2015. Em arbitral na semana passada, os clubes haviam determinado que a competição seria 18 datas, mas uma exigência do calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que o torneio ocorresse em 16 partidas.

Presidente do Picos, Rodrigo Limas, foi contra a proposta. Foto: Jailson Soares.

O presidente do Picos, Rodrigo Lima, disse ao final do encontro que a equipe foi contra a proposta e defendeu a competição com semifinais.

“Fomos contra a proposta que foi aprovada por 6 dos oito clubes com direito a voto. Nós acreditamos que uma competição com semifinais daria mais chances e um animo a mais na competição, visto que, quatro equipes se classificariam. Nós e o 4 de Julho fomos contra. Pelo o início da competição vamos partir todo mundo igual por esse lado tem a vantagem”, disse.

Warton Lacerda, presidente do Altos, foi favorável a proposta. Foto: Jailson Soares.

Já para o presidente do Altos, Warton Lacerda, a proposta agradou e dará mais competitividade ao Piauiense.

“Essa foi a primeira forma que eu disputei um campeonato profissional, que foi em 2015. Portanto, ela me agrada. Agora, a competição será muito competitiva, teremos que trabalhar dobrado, já que, apenas dois avançam. As discussões sadias são justamente pensando em como o time fará pra chegar”, explicou.

Presidente da FFP, Robert Brown, falou da forma de disputa. Foto: Jailson Soares.

O presidente da FFP, Robert Brown, considerou a forma de disputa da competição justa.

“A competição é ida e volta como é o Campeonato Brasileiro. Então, vai sair todo mundo igual, agora, durante a caminhada aquele que for mais competente e souber trabalhar será o campeão. Sendo assim, é justa e essa forma que eles decidiram está ótima”, ressaltou.

O Campeonato Piauiense está previsto para começar no dia 19 de janeiro. A tabela da competição deverá ser divulgada pela FFP nos próximos dias. O campeão estadual garante vaga na Copa do Nordeste, Série D do Brasileiro e Copa do Brasil em 2021.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia