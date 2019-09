Clube Amormed conquista 21 medalhas no Piauiense de Atletismo Sub-18

Os atletas do Clube de Atletismo Amormed fizeram bonito no Campeonato Piauiense de Atletismo Sub-18, que aconteceu no final de semana, na pista da Universidade Federal do Piauí (UFPI). A delegação representante da cidade Monsenhor Gil conquistou 21 medalhas, sendo nove de ouro, seis de prata e seis de bronze.

O atleta Breno Barbosa foi destaque na competição. Além do ouro conquistado no salto com vara, ele conseguiu estabelecer o novo recorde estadual com uma marca de 14m47.

Breno no pódio. Reprodução: Arquivo Pessoal

Outro destaque da competição foi Diego Ramon. O atleta piauiense foi o único a levantar duas medalhas douradas: uma no salto com vara e outra no salto em distância. Teve pódio duplo também no feminino, Neiva Maria medalhou duas vezes em provas de velocidade: ouro nos 100m e prata nos 200m.

O Piauiense de Atletismo Sub-18 proporciona aos melhores colocados na competição uma vaga para o Troféu Norte-Nordeste da categoria, que acontece nos dias 04 e 05 de outubro, em Natal, no Rio Grande do Norte. A convocação deve sair no final da semana.





Confira as medalhas da delação:

Ouro





Breno Barbosa – salto triplo

Felipe Cauã – salto em distância

Rauzito José – decalto

Diego Ramon – salto em altura e salto com vara

João Maik – 3000m

Neiva Maria – 100m

Thalia Naine 400m

Petala Vitória – heptatlo





Prata





Breno Barbosa – salto em distância

Felipe Cauã – salto triplo em distância

Pablo Emanuel – salto com vara

Aiton – 2000m obstáculo

Neiva Maria – 200m

Pélata Vitória – salto em altura





Bronze





Rauzito José – salto em distância

João Maik – 1500m

George Luith – salto com vara

Thalia Naiane – 200m

Aysha House – salto em altura

Revezamento misto: Thalia Naiana, Aliton, Crisleisvaniquele e João Maik

Adriana MagalhãesJorge Machado