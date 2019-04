Clayson volta a marcar após mais de um ano na Arena Corinthians

O atacante Clayson foi o grande nome da vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Santos, na tarde deste domingo, na Arena, e conseguiu reviver uma sensação perdida há um bom tempo. O jogador não marcava um gol na casa alvinegra desde o dia 24 de fevereiro do ano passado, quando bateu um pênalti no triunfo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pela fase de classificação do Campeonato Paulista.

“Fico feliz demais. A equipe se portou muito bem, pude fazer o gol, depois nos defendemos e ainda criamos mais oportunidades”, comentou o atacante alvinegro, que marcou nove gols com a camisa do clube, quatro na Arena. Ele já havia balançado as redes neste ano ao marcar contra o São Bento.

“É importante para mim, para o clube. É uma vantagem pequena, mas é uma vantagem. Temos que ir focados para conseguir a classificação no final”, avaliou Clayson, explicando como soube aproveitar a falha de Luiz Felipe, ainda no primeiro tempo do triunfo corintiano.





Foto: Reprodução/Instagram

“Foi um erro na saída deles, eu pude dominar bem e não só pelo gol, tive outros lances com êxito. Fico feliz pelo bom momento, acho que a equipe vem crescendo bastante, e é importante não depender só de um jogador. Vários jogadores vem definindo e agora é continuar focado porque ainda não acabou”, concluiu.

A decisão será apenas na segunda-feira, dia 8 de abril, no estádio do Pacaembu. Como a Vila Belmiro está em reforma, o Peixe escolheu o estádio municipal paulistano para exercer o seu mando e vai precisar de uma vitória por um gol de diferença para levar aos pênaltis. Dois gols de diferença ou mais dão a vaga ao time da Baixada, enquanto o Timão joga por todos os outros resultados.

Ambos os times têm compromissos no meio da semana, porém. Os comandados de Fábio Carille seguem em uma sequência caseira e encaram a volta da terceira fase da Copa do Brasil, frente ao Ceará, na quarta-feira, na Arena.

