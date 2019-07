Clássico paulista marca a volta do Brasileirão neste sábado

Depois de um mês vendo as seleções masculinas e femininas desfilando pelos gramados, chegou a hora de matar a saudade do nosso bom e velho Brasileirão.

Nove partidas retomam a competição neste fim de semana pela 10ª rodada. E nada melhor que recomeçar com clássico. No sábado (13), o São Paulo joga contra o rival Palmeiras, líder e ainda invicto nesta edição. Para o tricolor, a partida é a chance de quebrar o incômodo jejum de ainda não ter vencido clássicos no ano. A tarefa é difícil, já que o Verdão não leva um gol há 13 jogos, contando todas as competições. Se vencer, o Palmeiras pode abrir oito ponto de vantagem na liderança.

Quem não quer que isso aconteça de jeito nenhum é o Santos. Na segunda posição, o Peixe comandado por Jorge Sampaoli viaja até o Nordeste para medir forças com o Bahia, que no meio de semana complicou as coisas para o Grêmio na Copa do Brasil.

Por falar em Grêmio, o Tricolor Gaúcho recebe o Vasco em casa. Apenas um ponto separam as duas equipes, que ocupam a décima primeira e a décima quinta posição, respectivamente.

No Castelão, o Fortaleza, de Rogério Ceni, quer subir na tabela e enfrenta o Avaí, único time que ainda não venceu no campeonato.

Mais quatro jogos no domingo completam a rodada. Na partida das onze da manhã, o Flamengo encara o Goiás no Maracanã, a primeira partida do Rubro-Negro em casa sob o comando de Jorge Jesus. Mais de 50 mil torcedores são esperados no Maracanã. Mais tarde, o Cruzeiro tenta se reabilitar na competição em jogo diante do Botafogo.

Depois de uma série de amistosos com resultados abaixo do esperado durante a parada para a Copa América, o Corinthians quer se reerguer e vai ter a chance jogando em casa contra o CSA.

O Athletico Paranaense tenta quebrar a sequência ruim, mas para isso terá que vencer o Internacional, quarto colocado. Fechando a rodada, Chapecoense e Atlético Mineiro jogam na Arena Condá.

Agência do RádioRaphael Costa