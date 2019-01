Cinemas Teresina transmitem o Super Bowl LIII

Pelo sexto ano consecutivo, cinemas brasileiros transmitirão ao vivo o Super Bowl, jogo que decidirá o campeão da temporada de futebol americano, no dia 3 de fevereiro.



A partida acontecerá em Atlanta, nos Estados Unidos, e terá transmissão em 110 salas de cinemas brasileiras. No Piauí, a transmissão será realizada pelos Cinema Teresina, na sala 01.

Os ingressos já estão à venda no site http://www.cinemasteresina.com.br ou nas bilheterias dos Cinemas Teresina. Os valores são: inteira R$60,00 e meia R$ 30,00.

Os jornalistas Rômulo Mendonça e Paulo Mancha, da ESPN, farão a narração em português e comentários sobre este que é o principal evento esportivo dos EUA. O público poderá assistir à final da liga de futebol americano (NFL) e ao show do Maroon 5 no intervalo.

Além do jogo da NFL, também será exibido o tradicional show do intervalo, que neste ano será de Maroon 5 com participações dos rappers Travis Scott e Big Boi.

FolhapressMarco Antônio Vilarinho