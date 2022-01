Ciclista da Unimed Teresina participa de Cerapió 2022

O campeão do Rally Piocerá 2021, Lindomar Ferreira, atleta patrocinado pela Unimed Teresina, participa de mais uma edição da competição. O evento é a maior prova off-road da América Latina e neste ano tem uma edição comemorativa de 35 anos. O Rally Cerapió 2022 começou no sábado, dia 23, e segue com percurso entre os estados do Ceará, Piauí e Maranhão.



Lindomar Ferreira, em 2021 foi o grande campeão na categoria Master B1 (40 a 44 anos). Neste ano ele pedala na categoria Master B2 (45 a 49 anos). “Já são quatro anos patrocinado pela Unimed Teresina. Isso ajudou a melhorar muito meu desempenho. Foi uma porta que se abriu e estou dando o máximo de mim nas competições e levando o nome da Unimed e do Piauí para todo o Brasil. Para essa edição estou bem preparado e conto com a torcida de todos em mais esse desafio”, destaca o atleta natural de Altos (PI).

O Rally Piocerá/Cerapió é o único que reúne em um mesmo evento modalidades diferentes como bikes, motos, carros, quadriciclos, UTVs, além da expedição, cujo objetivo é apenas se aventurar e explorar turística e gastronomicamente a região.

A competição de bikes Cross-Country Stage Race (XCS) é dividida em cinco dias de muitos desafios e aventuras, sendo um de descanso. Ao todo são 36 categorias que incluem desde participantes profissionais e experientes até iniciantes e amadores. Os ciclistas percorrerão um total de 346 quilômetros.

O roteiro deste ano tem como inspiração a Rota das Emoções, percurso turístico que passa pelos três estados e que movimenta a economia e turismo da região, com atrações como as praias de Jericoacoara, o Delta do Parnaíba e os Lençóis Maranhenses.

A programação do Rally Cerapió 2022 segue até o dia 28 de janeiro. O percurso começou na Praia do Cumbuco, em Caucaia (CE), local da largada promocional. Os competidores ainda passam por Jijoca de Jericoacoara (CE), Ubajara (CE), Luís Correia (PI), Parnaíba (PI) até a chegada em Barreirinhas (MA).

