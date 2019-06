Copa América: Chile lidera a compra de ingressos entre visitantes

Atual bicampeã da Copa América, a seleção do Chile está entre as que mais movimenta a venda de ingressos do torneio, ficando apenas abaixo dos tíquetes vendidos para torcedores brasileiros.

Dos 12 participantes da competição continental, o país (dentre os visitantes) é aquele que mais marca presença no Brasil, segundo dados oficiais do Comitê Organizador Local (COL). O "pódio" de torcedores estrangeiros é fechado por Argentina e Colômbia. Os equatorianos foram aqueles que menos se entusiasmaram com sua seleção. Esta conta não leva em conta tíquetes de hospitalidade e são considerados apenas bilhetes "comuns" de arquibancada.

Apesar do público baixo em algumas partidas, o COL festeja o fato de cidadãos de 121 países já terem adquirido entradas. O comitê registrou compras de cidadãos de países como Afeganistão, Chipre, Vietnã, Burundi, Tanzânia e Barbados, por exemplo.



Foto: CBF

"Estamos felizes em receber torcedores do Brasil e de outros 120 países. Mostra a força do torneio, que reúne alguns dos principais jogadores do mundo. É uma grande celebração do futebol sul-americano", disse Agberto Guimarães, diretor de Operações da Copa América.

A organização afirma que cerca de 650 mil entradas foram comercializadas, mas a oferta de ingressos disponíveis ainda é grande. Dentre as sedes da competição, Belo Horizonte é aquela que mais preocupa. O principal estádio mineiro recebe no sábado a partida entre Bolívia x Venezuela, às 16h, e o confronto Japão x Equador, segunda-feira, às 20h. A procura para a partida entre asiáticos e sul-americanos é baixíssima até aqui.

Campeões de público, os chilenos prometem comparecer em bom número na partida de hoje contra o Equador, às 20h, na Fonte Nova, em Salvador. Na próxima segunda, a equipe dirigida por Reinaldo Rueda mede forças com o Uruguai, no Maracanã.

Ranking dos ingressos

1) Brasil

2) Chile

3) Argentina

4) Colômbia

5) Peru

6) Uruguai

7) Japão

8) Paraguai

9) Bolívia

10) Venezuela

11) Catar

12) Equador

Folhapress