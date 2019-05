Chelsea deseja Coutinho, mas punição pode impedir negociação

Philippe Coutinho não é unanimidade no Barcelona, porém, ultimamente o meia tem sido alvo de críticas de torcedores e da mídia espanhola, principalmente após a eliminação da equipe para o Liverpool, na semifinal da Liga dos Campeões. Para o jornal catalão Sport, ainda assim outros clubes estão interessados em sua compra, mas um obstáculo pode impedir essa negociação, pelo menos em um deles.

Segundo o periódico, o Chelsea estaria interessado em Coutinho. No entanto, por conta de uma punição da Fifa, o clube está proibido de realizar contratações na próxima janela de transferências. Isso veio porque o time fez acordos com menores de idade – o Chelsea recorreu, teve o pedido negado e agora aguarda decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).



Philippe Coutinho - Foto: Reprodução/Instagram

Sabendo do interesse de outros clubes em sua maior estrela, o belga Eden Hazard, essa condição atrapalha a vida do clube inglês na tentativa de repor essa peça importante. Além disso, atrapalha também o Barcelona, que estaria querendo vender o jogador por conta das inconstantes atuações.

O jornal também, em outra matéria, fez um levantamento do brasileiro, com o título “Os números da vergonha de Coutinho”, a qual diz que os maus resultados coincidem com as más atuações de Coutinho em campo e que, tendo jogado 1772 minutos a mais do que a temporada passada, participou do mesmo número de gols nesta temporada.

Neste domingo, após a vitória do Barça sobre o Getafe, o clube catalão divulgou que o brasileiro sofreu uma lesão muscular e deve ficar pelo menos dez dias afastado, ou seja, não jogará a última partida do Espanhol, contra o Eibar. Ainda assim, ele não deve ser baixa caso o técnico Tite queira convocá-lo para a Copa América.

Gazeta Esportiva