Chelsea brinca com duelo entre Willian e Hazard nas quartas de final

Com a classificação de Brasil e Bélgica, os dois times se enfrentarão na próxima sexta-feira (6) pelas quartas de final da Copa do Mundo. O confronto também proporcionará o encontro de Willian e Éden Hazard, companheiros de Chelsea.

Em uma publicação em seu perfil oficial no Twitter, o clube inglês brincou com o enfrentamento de seus jogadores no Mundial. "Vejo vocês nas quartas de final da Copa do Mundo, rapazes", escreveu.

Para chegar a essa fase da competição, o Brasil venceu o México nesta segunda-feira (2) por 2 a 0 nas oitavas de final. A Bélgica sofreu, mas bateu o Japão de virada por 3 a 2 e garantiu a classificação.

Folhapress