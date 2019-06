Chegada de Jorge Jesus ao Flamengo mobiliza imprensa portuguesa

Prestigiado em Portugal, o técnico Jorge Jesus tem mobilizado a imprensa lusitana para o Brasil após seu acerto com o Flamengo. Neste domingo (9), quando compareceu pela primeira vez ao Maracanã para assistir a uma partida de seu novo clube, jornalistas portugueses estiveram presentes e repercutiram a contratação com os jogadores do Flamengo.



O atacante Gabigol, por exemplo, foi perguntando por eles sobre o que achava da chegada do experiente comandante.

"Me falaram coisas super boas sobre ele (Jorge Jesus). Estamos ansiosos para ter o contato. Mas na quarta 912) ainda estamos com o Marcelo (Salles)", respondeu Gabriel, citando a partida contra o CSA.

Jorge Jesus assistiu ao jogo em uma das cabines de transmissão da imprensa ao lado de auxiliares e dirigentes do Flamengo. O treinador se mostrou bastante atento durante os 90 minutos, mas, no contato com a delegação antes do clássico com o Fluminense, não interferiu no trabalho do interino Marcelo Salles.

"Nosso contato foi muito rápido (com Jorge Jesus). Ele desejou sorte na partida de hoje, mas não teve nenhuma participação. Ele quis deixar as coisas andando. Seguimos o padrão de jogo que havíamos estabelecido. Da forma que ele tem a carreira dele, vitoriosa e experiente, eu não tenho que passar conselho. Ele que tem que nos orientar, é o nosso treinador. Vou passar as ideias que vínhamos fazendo, mas quem vai seguir as orientações dele somos nós", disse Salles.





Jesus ainda está hospedado em hotel do Flamengo

Com pouco tempo de Brasil, Jorge Jesus ainda está morando no hotel que serve de concentração para o Flamengo, fato que tem ajudado o treinador a estreitar a relação com jogadores e funcionários. Na última sexta-feira (7), o comandante conheceu as instalações do centro de treinamento Ninho do Urubu e se encantou.



"É um espaço muito bonito, moderno, com áreas muito adequadas a um centro de treinamento. Tudo bem concentrado em função das necessidades de uma equipe de futebol. Acho que foi bem pensado em função do que é exatamente dar espaço e garantias de trabalho aos profissionais. Tem instalações espetaculares", disse ao site oficial do Flamengo.

Jorge Jesus iniciará seu trabalho durante a parada do calendário brasileiro para a Copa América. O treinador será apresentado oficialmente nesta segunda (10), às 15h, no CT Ninho do Urubu.

UOL / Folhapress