Chegada de Goiano ao River gera expectativa de bicampeonato estadual

Márcio Goiano deu o pontapé inicial em sua trajetória dentro da equipe do River na tarde de ontem (24). O treinador, de 50 anos, deu suas primeiras palavras como comandante do Galo Carijó para temporada 2020, conheceu a estrutura do CT Afrânio Nunes, e teve seu contato com o torcedor, que se fez presente na apresentação. Márcio Goiano tem pela frente a disputa da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Piauiense e Série D do Brasileiro em que o grande objetivo é o acesso de divisão.



Márcio Goiano é conhecido pelo trabalho em grandes centros e pela primeira vez comanda um clube no Piauí, em que a realidade do futebol é bem distante do que está habituado. “O que me fez aceitar esse trabalho foi a conversa com o presidente, o discurso de estruturação, mudanças nesses dois anos em que ele está à frente do clube, pois esse é primeiro de muitos passos porque o caminho é longo para a evolução”, explicou o treinador do Galo.



O novo técnico do River é conhecido pelo trabalho em grandes centros - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Para o presidente do Galo, o nome de Márcio Goiano foi assertivo e passa diretamente pelo fato de buscar trabalhos diferentes. “Tiínhamos muitos nomes, como falei para o próprio Márcio em conversas, mas eu sou um cara ousado, gosto de novidade e pelo currículo de Márcio você percebe que ele se encaixa no momento que o River vive que é de buscar crescer, evoluir”, declarou o presidente Genivaldo Campelo.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia