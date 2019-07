Chegada de Biro Biro ao Botafogo acirra disputa interna

O Botafogo tem negociações avançadas para contar com o atacante Biro Biro, que estava no São Paulo, e o anúncio pode acontecer ainda nesta semana. A chegada do jogador acirra a disputa por uma vaga em um setor do time em que o encaixe ideal vem sendo buscado desde o início da temporada, mas com o lado esquerdo ainda indefinido.



Depois de um bom 2018, Luiz Fernando caiu de rendimento e, ainda sob o comando do técnico Zé Ricardo, perdeu a vaga para Pimpão. O camisa 17, porém, alternou bons e maus momentos. Já com Barroca à beira do gramado, Luiz Fernando voltou a ter oportunidade, agradou e retomou espaço na equipe.

Na direita, por outro lado, Erik, que caiu nas graças da torcida no ano passado, tem sido absoluto e nome importante no elenco. A princípio, não parece ameaçado. Agora, com a chegada de Biro Biro, o treinador ganha mais opções para uma função que é importante para o estilo de jogo adotado. Com um time que tem mais a posse de bola, Barroca tem explorado bastante os pontas, não à toa Erik, Pimpão e Luiz Fernando têm boas estatísticas no Campeonato Brasileiro.

O reforço pode também auxiliar como mais uma opção em uma formação que visa explorar a versatilidade de Diego Souza, que chegou para ser centroavante, mas, com o atual treinador, ganhou liberdade de jogar "chegando de trás". Apesar da iminente chegada do reforço, o Botafogo ainda está no mercado e, agora, foca em um camisa 10 - Marlone, ex-Vasco e Fluminense está no radar da diretoria.

UOL / Folhapress