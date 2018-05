Chefe da equipe de ginástica dos EUA é afastada após casos de abuso

A chefe do time feminino de ginástica, Rhonda Faehn, foi afastada nesta sexta-feira (18), pela Federação Americana de Ginástica (USA Gymnastics). No cargo desde 2015, ela foi acusada de não ter atuado com veemência quando recebeu as primeiras denúncias de abuso sexual contra o médico Larry Nassar.

Foto: Reprodução/Youtube

O médico, que foi considerado culpado por abusar, pelo menos, 156 mulheres durante a época em que servia a equipe de ginástica do país, foi condenado a até 175 anos de prisão. O diretor-executivo da USA Gymnastics, Kerry Perry comentou sobre o afastamento de Rhonda. "Reconhecemos que esta mudança pode ser difícil, mas não deixaremos de tomar decisões necessária e complicadas para transformar nossa organização. Estamos concentrados em criar uma cultura que empodere e coloque nossos atletas em primeiro lugar"

A chefe da equipe foi acusada por uma das vítimas, a ginasta Aly Raisman, dona de três ouros olímpicos, foi uma das que apontou negligência da chefe da equipe quanto às denúncias contra Larry Nassar. Essas acusções levaram a meses de muitas discussões dentro da federação sobre o afastamento de Rhonda até a decisão final desta sexta.

