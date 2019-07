Champions League de Teresina inicia neste sábado

Intitulado Fanáticos Champions League (FCL), o projeto esportivo dos jovens da Santa Maria da Codipi reproduz o maior torneio de futebol da Europa, a Champions League. Com 32 jogos, que iniciam amanhã (13) e finalizam no próximo sábado (20), os organizadores esperam arrecadar uma tonelada de alimentos não perecíveis para ajudar famílias carentes da região.



O campeonato é realizado em formato de futsal e acontece a partir das 17h no Ginásio Poliesportivo da Escola Marista Champagnat, localizado no bairro Parque Wall Ferraz, que faz parte da grande Santa Maria da Codipi. A entrada para o público que deseja assistir aos jogos é apenas 1kg de alimento não perecível, doados ao fim do torneio.

Serão 16 times disputando o FCL em busca do título de campeão, que leva para casa uma réplica da taça Champions League. Entre os clubes estão: Barcelona, Liverpool, Atlético de Madrid, Paris Saint-German, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Ajax, Porto, Juventus, Milan, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Real Madrid, Chelsea e Bayern Munchen.



Foto: Divulgação

Os três primeiros colocados ganham medalhas personalizadas e ainda há premiação de troféu e brindes para os destaques do campeonato, melhor jogador, goleiro e artilheiro. Cada equipe conta com 11 jogadores, o que totaliza 176 atletas participando diretamente do evento.

Na abertura do FCL (13) oito times buscarão a classificação. Chelsea iniciará jogando com Real Madrid, Inter de Milão disputará com Bayern Munchen, Manchester City contra Barcelona e Shakhtar Donetsk com Ajax.

Esta será a segunda edição do evento, que em 2018 arrecadou 700kg de alimentos com um público de aproximadamente 1000 pessoas e ajudou cerca de 50 famílias.



Foto: Divulgação



Ao todo, 22 jovens participam da comissão organizadora do campeonato, que é todo desenvolvido conforme as características técnicas do torneio de futebol da Europa, desde os uniformes aos materiais esportivos, como bola, medalhas, troféu, banners de cada time, etc. O estudante Weslley Ramon Santos, de 22 anos, é um dos organizadores e fala sobre as expectativas para este ano.

"Esperamos um público ainda maior e, consequentemente, muitos alimentos para ajudar ainda mais famílias. Estamos muito felizes com a proporção que a Fanáticos Champions League ganhou e daremos o nosso melhor a cada edição. Afinal, incentivar o futsal junto ao público jovem cumpre uma importante função de inclusão social, especialmente no nosso bairro, que é tão à margem da sociedade" frisa ele.



Foto: Divulgação



O início de tudo

O projeto surgiu no fim de 2017, com o nome de Copa Fanáticos Luxúria. Fizeram duas edições e, com oito equipes, contaram com um público inicial de 600 pessoas, incluindo os atletas e organizadores. Desde o início, o evento tem o teor beneficente e nos primeiros campeonatos, arrecadavam cerca de 70kg de alimentos. Decidiram então, no fim de dezembro de 2018, realizar um evento maior, dessa vez, alusivo à Champions League, da Europa.

Com isso, saíram do amadorismo e se aproximaram do profissional com a ajuda de patrocinadores. Assim, conseguiram chegar cada vez mais perto do cenário esportivo europeu. A Fanáticos Champions League 2018 superou as expectativas, movimentou todo o bairro e contou até com transmissão ao vivo pelas Redes Sociais, registrando a emoção dos gols, dribles desconcertantes, "frangos" e belos lances que ficaram gravados na memória e nos corações dos amantes do futsal.

Da redação