Ceni retorna ao comando do Fortaleza em jogo contra o Botafogo

O Fortaleza vai enfrentar o Botafogo nesta segunda-feira (30), às 20h, na arena Castelão, com novo técnico e velho conhecido do clube tricolor. Rogério Ceni volta ao comando da equipe depois de 49 dias após ter saído para treinar o Cruzeiro.

O time cearense anunciou o retorno de Ceni em suas redes sociais neste domingo (29). Segundo o clube, o treinador aceitou a proposta de sua volta às 00h40. O seu predecessor, Zé Ricardo foi demitido do clube na última quinta-feira (26).

No Cruzeiro, o técnico disputou oito partidas, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Já pelo Fortaleza, conquistou a Série B do Brasileiro no ano passado, o Estadual e a Copa Nordeste em 2019.

A diretoria do Fortaleza também confirmou que o técnico já treina o time para a confronto contra o Botafogo, pela 22ª rodada do Brasileiro. Atualmente, a equipe tricolor se encontra na 15ª colocação, com 22 pontos, duas posições da zona de rebaixamento.



O Fortaleza vai enfrentar o Botafogo nesta segunda-feira (30), às 20h, na arena Castelão. Instagram

Já o rival, em melhor momento no campeonato, na 11ª colocação, com 27 pontos, deve ter três desfalques no jogo contra o Fortaleza. O lateral Gilson está fora após levar cartão vermelho no jogo contra o Bahia.

O técnico Eduardo Barroca também não deve contar com Carli e Alex Santana, que estão lesionados.

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Tinga, Jackson, Quintero e Carlinhos; Juninho, Gabriel Dias e Edinho; Osvaldo, Felippe Pires e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Marcinho, Gabriel, Marcelo Benevenuto e Lucas Barros; Bochecha, Cícero, João Paulo e Diego Souza; Luiz Fernando e Victor Rangel. Técnico: Eduardo Barroca

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 20h desta segunda

Juiz: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Folhapress