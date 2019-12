Ceni deve decidir entre ofertas de Athletico-PR e Fortaleza

O técnico Rogério Ceni ainda não decidiu o seu futuro. Com propostas de Athletico-PR e Fortaleza em mãos, o treinador deve comunicar onde trabalhará em 2020 até a próxima sexta-feira (13).

O clube de Curitiba já fez contato com o ex-goleiro e apresentou o planejamento visando a próxima temporada. A ideia é que ele assuma o time e comande o projeto na Copa Libertadores. Ceni ainda não deu sua resposta, mas vê com bons olhos uma mudança para a Arena da Baixada.

Hoje no Fortaleza, Rogério Ceni tem contrato até o fim de 2019. O técnico foi procurado por Marcelo Paz, presidente do clube cearense, na última semana para falar sobre uma possível renovação.

"Conversei com o Ceni na sexta-feira [6], fizemos uma proposta de trabalho para ele, um projeto em si. Tudo isso ele retratou na coletiva que deu após o jogo. Estou no aguardo da resposta dele, o tempo dele de decidir. Respeito o processo de decisão dele", declarou o mandatário à reportagem.

O dirigente ainda disse desconhecer o interesse do time rubro-negro em Ceni: "Sobre o Athletico-PR, não tenho nada para falar. Não me procuraram, não sei se procuraram o Rogério".

Ceni iniciou o ano como treinador do Fortaleza, com quem assinou em novembro de 2017. Durante a temporada, o ex-goleiro do São Paulo acertou a mudança para o Cruzeiro. No entanto, por problemas internos, deixou o clube mineiro e voltou ao time nordestino.

No Fortaleza, Ceni conquistou a Série B do Brasileiro em 2018, além do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste de 2019. Neste ano, ele ainda garantiu vaga na próxima Copa Sul-Americana, primeira competição internacional do clube tricolor em seus 101 anos de história.

