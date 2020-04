Ceará lança campanha para ajudar necessitados durante pandemia

O Ceará lançou nesta segunda-feira (13) a "Vozão do Bem", uma campanha para ajudar moradores de rua e pessoas com maior vulnerabilidade social em meio à pandemia do novo coronavírus.

A ideia do clube alvinegro é manter as pessoas em casa e ajudar quem precisa, uma vez que o estado é um dos que apresentam a situação mais crítica no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde.

"Nesses dias necessários de quarentena, muitas pessoas estão passando FOME. Para ajudar quem precisa, o Ceará Sporting Club está lançando o Vozão do Bem", publicou a equipe em suas redes sociais.



Foto: Divulgação/Ceará Sporting Club

De acordo com nota do clube alvinegro, "estima-se que 270 mil pessoas estão passando por necessidades" só em Fortaleza, capital cearense.

Além de moradores de rua e pessoas com maior vulnerabilidade social, a campanha do Ceará também visa ajudar profissionais freelancers que trabalham na operação dos jogos do time alvinegro -seguranças, profissionais de limpeza, controladores de acessos e ambulantes, entre outros.

Quem quiser ajudar, pode contribuir com uma doação mínima de R$ 20. Maiores informações podem ser verificadas através do site da campanha (http://vozaotickets.com/Site/Setores/11).

Folhapress