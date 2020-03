Ceará age rápido após saída de treinador e anuncia Guto Ferreira

O Ceará não demorou para encontrar o substituto de Enderson Moreira, agora no Cruzeiro. Ainda no final da noite desta terça-feira (17), o técnico Guto Ferreira foi oficializado como novo treinador do clube alvinegro.



Guto Ferreira ficou pouco tempo sem trabalho. Ele foi demitido do Sport há cerca de um mês, após a eliminação precoce na Copa do Brasil para o modesto Brusque-SC. De acordo com o Ceará, o treinador chegará à capital cearense nos próximos dias.

Aos 54 anos, Guto Ferreira ainda acumula passagens por Internacional, Ponte Preta, Chapecoense e Bahia, entre outros.

Folhapress