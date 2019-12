A CBF sorteou na tarde desta quinta-feira (12) os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2020. Rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro voltará ao cenário nacional diante do São Raimundo-RR, fora de casa, em data ainda a ser definida.

O time mineiro se classificará à etapa seguinte com um simples empate, assim como todos os times que atuarem fora de casa nesta fase da competição.

Outros clubes de grande expressão também vão encarar uma longa viagem na estreia. O Fluminense visitará o Moto Clube, do Maranhão. O Atlético-MG irá encarar o Campinense na Paraíba. O Vasco vai ao Piauí para enfrentar o Altos. Enquanto o Botafogo viajará para jogar contra o Caxias-RS.

No sorteio, a CBF dividiu 80 times em oito potes com dez equipes, separados pelo ranqueamento na própria CBF. A partir das oitavas de final, entram na competição os clubes classificados para a Copa Libertadores (Flamengo, Athletico-PR, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Internacional e Corinthians) e os atuais campeões da Série B do Brasileiro (Bragantino), da Copa do Nordeste (Fortaleza) e da Copa Verde (Cuiabá).



CBF sorteia confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Reprodução

Confira todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil:

Chave 1

River-PI x Bahia-BA

São Luiz-RS x América-RN

Coruripe-AL x Juventude-RS

XV de Piracicaba-SP x Londrina-PR

Chave 2

Caxias-RS x Botafogo-RJ

Toledo-PR x Náutico-PE

Palmas-TO x Paraná-PR

Bahia de Feira-BA x Luverdense-MT

Chave 3

Brusque-SC x Sport-PE

Freipaulistano-SE x Remo-PA

Manaus-AM x Coritiba-PR

Gama-DF x Brasil de Pelotas-RS

Chave 4

São Raimundo-RR x Cruzeiro-MG

Vilhenense-RO x Boa Esporte-MG

Brasiliense-DF x Paysandu-PA

Independente-PA x CRB-AL

Chave 5

Moto Clube-MA x Fluminense-RJ

Atlético-BA x Botafogo-PB

Novorizontino-SP x Figueirense-SC

Vitória-ES x CSA-AL

Chave 6

Boavista-RJ x Chapecoense-SC

Caucaia-CE x São José-RS

União-MT x Atlético-GO

Operário-MT x Santa Cruz-PE

Chave 7

Imperatriz-MA x Vitória-BA

Lagarto-SE x Volta Redonda-RJ

Bragantino-PA x Ceará-CE

Bangu-RJ x Oeste-SP

Chave 8

Campinense-PB x Atlético-MG

Afogados-PE x Atlético-AC

Novo Hamburgo-RS x Ponte Preta-SP

Galvez-AC x Vila Nova-GO

Chave 9

Altos-PI x Vasco-RJ

Aquidauanense-MS x ABC-RN

Fast Clube-AM x Goiás-GO

Santo André-SP x Criciúma-SC

Chave 10

Santos-AP x América-MG

Barbalha-CE x Operário-PR

Ferroviária-SP x Avaí-SC

Águia Negra-MS x Sampaio Corrêa-MA

Folhapress