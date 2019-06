CBF confirma seleção brasileira de branco em estreia da Copa América

A seleção brasileira vai estrear o uniforme branco no primeiro compromisso pela Copa América. Nesta sexta-feira (14), diante da Bolívia, no Morumbi (São Paulo), a equipe de Tite vestirá a nova camisa na partida que marca a estreia no torneio.



Nesta quinta (13), os jogadores posaram para fotos e gravaram pílulas para a exibição na transmissão oficial com a nova vestimenta.

A própria CBF comentou sobre o uniforme no Twitter e exibiu no fim da tarde desta quinta-feira um vídeo de bastidores com o elenco convocado por Tite para o evento.

O uniforme branco é uma homenagem ao primeiro título de Copa América da seleção, conquistado em 1919. A coloração foi usada antes da amarela, uma das marcas da equipe de futebol nacional mais vitoriosa do planeta.





UOL / Folhapress