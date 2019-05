José Neto é o novo técnico da seleção feminina de basquete

José Neto, ex-técnico do time masculino do Flamengo, vai assumir o comando da seleção brasileira feminina de basquete. A CBB (Confederação Brasileira de Basketball) anunciou na manhã de ontem (28) o acerto com o treinador, que terá o Pan-Americano de Lima, no Peru, como primeiro desafio à frente da equipe.



O presidente da CBB, Guy Peixoto Jr., disse que José Neto fará um trabalho para "refortalecer" o basquete feminino no novo ciclo da seleção brasileira e projeta resultados a médio e longo prazos.



Ex-técnico do basquete, Neto deixou o clube após seis temporadas - Foto: Folhapress

"O José Neto é o nome que confiamos para iniciar este novo ciclo com a seleção brasileira, pois é um profissional altamente capacitado, com um currículo vencedor, que vai ajudar bastante no fortalecimento do nosso basquete feminino", disse Peixoto Jr.

"Além disso, é um treinador que conta com uma grande experiência em selecionados nacionais, o que também será altamente positivo nesse processo de reconstrução, pois temos plena ciência que este trabalho trará resultados importantes e positivos em médio e longo prazos", acrescentou o presidente.

O último trabalho de José Neto foi à frente do Levanga Hokkaido, do Japão. Antes disso, ele comandou o Flamengo entre 2012 e 2018. Ele também trabalhou na seleção brasileira masculina adulta e de base entre 2004 e 2016, seja como técnico, assistente-técnico ou supervisor.

Folhapress