Cássio sente o quadril e deixa o treino da seleção mais cedo

A seleção brasileira está classificada para as quartas de final da Copa América, mas tem uma nova preocupação. O goleiro Cássio sentiu um problema no quadril durante o treino da tarde deste domingo (23) no CT da Barra Funda, em São Paulo, e precisou deixar a atividade mais cedo.



Ele foi acompanhado pelo fisioterapeuta Caio Mello, que trabalha também no Corinthians, e mostrou certa dificuldade para caminhar em direção ao Reffis, o centro de fisioterapia e reabilitação da casa são-paulina.

O treino da seleção seguiu com Ederson e Alisson, o único dos titulares da goleada sobre o Peru a treinar neste domingo. Alex Sandro, que jogou quase todo o segundo tempo, fez só uma parte do treino. Allan e Willian, outros acionados na etapa final contra os peruanos, fizeram todo o treinamento.

Os demais titulares ficaram apenas na academia. Fernandinho, que se recupera de entorse no joelho direito, iniciou o dia com trabalho de preparação física, mas chegou a participar de atividade de campo reduzido no fim. O volante foi curinga, para não receber combate dos companheiros.

UOL / Folhapress - Foto: Lucas Figueiredo/CBF