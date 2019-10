Carlos Jansen será o palco da decisão do Piauiense de Futsal

A final do primeiro turno do Campeonato Piauiense de Futsal já tem local e horário para acontecer. A Federação Piauiense de Futebol de Salão (FPIFS) divulgou na tarde desta terça-feira (01), que o ginásio Carlos Jansen, em Timon, será o palco do duelo entre Jes e Belosmarcado para o próximo domingo (06), às 10h. Além disso, será cobrado entrada no valor de R$ 5,00.



Documento divulgado pela Federação Piauiense de Futebol de Salão.

Na nota divulgada pela entidade, a escolha do ginásio se deu pelo “bom andamento dos jogos da categoria adulto masculino na cidade de Timon e a boa participação do público no 1º turno”.

Carlos Jansen, em Timon. Foto: Reprodução Prefeitura de Timon.

Equipes finalistas

O time do Jes, atual campeão piauiense, carimbou vaga na decisão após empatar em 1 a 1 com time da ABBB, no último domingo (29), no Carlos Jansen, em Timon. O clube fez a melhor campanha do torneio até chegar as quartas de final e nesta segunda-feira (30), começou os treinos visando a decisão.

Já a equipe do Belos, para chegar à final teve que vencer de virada o Fortglass, por 2 a 1, com dois gols de Raidan, no final de semana. A equipe recebeu folga na segunda e nesta terça-feira (01), e deve intensificar ao longo da semana. Em sua campanha até chegar ao mata-mata, o time venceu 3 partidas e empatou uma.

Segundo turno

De acordo com a Federação de Futebol de Salão do Piauí (FPIFS), houve uma mudança na forma de disputa do segundo turno. Serão dois grupos com seis times, os quatros melhores de cada avançam para as quartas de final. Cada equipe terá dois jogos a mais do que o primeiro turno. A partida de abertura acontece na próxima sexta-feira (11).

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia