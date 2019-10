Carille tem problemas para escalar o Corinthians contra o Athletico-PR

Otécnico Fábio Carille terá problemas para escalar o Corinthians para a partida de quinta-feira, às 19h15, contra o Athletico-PR, na arena em Itaquera, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A maior preocupação é em relação ao volante Júnior Urso, que antes da partida contra o Grêmio sentiu um desconforto muscular na coxa direita.

Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco alvinegro em São Paulo, o jogador será avaliado e submetido a exames para ver a gravidade da lesão. Por causa do problema, ele acabou ficando fora da partida e até do banco de reservas em Porto Alegre. Se uma contusão foi detectada, ele não terá condições de estar em campo na quinta-feira.

Além dele, outros dois jogadores não vão disputar a partida com o Athletico-PR. O equatoriano Sornoza e o meia Pedrinho foram convocados e vão jogar por suas seleções numa rodada que é realizada dentro de data Fifa do calendário internacional do futebol. Carille ainda não revelou quem vai entrar no time.

Sornoza foi o substituto de Júnior Urso no duelo com o Grêmio. Agora o comandante terá de achar outro atleta para a função. O jogador foi convocado para a seleção do Equador, que disputará um amistoso contra a Argentina no dia 13. Até por isso, não vai disputar o clássico com o São Paulo, que será realizado nesta data.

Já Pedrinho também desfalcará o Corinthians contra Athletico-PR e São Paulo, rival no clássico marcado para o próximo domingo, às 18 horas, no Morumbi. Ele foi chamado para a seleção brasileira sub-23 e vai enfrentar Venezuela, no dia 10, e Japão, no dia 14. Para sua posição, Carille tem como opção o meia Jadson, que é um jogador experiente e boa qualidade de passe, mas com características diferentes.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia