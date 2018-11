Carille se acerta com Corinthians e negocia rescisão com clube árabe

O técnico Fábio Carille está perto de voltar ao Corinthians na temporada 2019. O clube paulista já tem um acerto com o treinador e agora aguarda a rescisão de contrato dele com o Al-Wehda, time da Arábia Saudita.

Há otimismo corintiano em relação ao retorno, porque a diretoria crê que a saída do técnico da equipe não será problema.

A expectativa é que todos os integrantes da comissão técnica de Carille voltem ao Corinthians. São eles: o preparador de goleiros Mauri Lima, o auxiliar técnico Leandro da Silva, o preparador físico Walmir Cruz, o observador técnico Mauro da Silva e o analista de desempenho Denis Luup.

O Corinthians não tem pressa para o desfecho da situação e aguarda o término do Brasileiro -o Corinthians disputa a última partida no próximo domingo (2), contra o Grêmio, em Porto Alegre. Enquanto isso, Carille e os integrantes da comissão negociam a quebra de contrato.

Para contratar o treinador, o Corinthians terá de abrir os cofres. O clube precisa pagar US$ 700 mil (R$ 2,7 milhões) de multa contratual com o Al-Wehda. O salário de Carille também seria maior que o da passagem anterior -ele recebia R$ 300 mil mensais na época.

A reaproximação entre Carille e Corinthians começou a se desenhar há dez dias, após um encontro entre o presidente Andrés Sanchez e o empresário do treinador, Paulo Pitombeira. Os dois jantaram juntos em Londres e a situação do técnico foi abordada.

A tentativa de contratar Carille ocorre em meio a uma fase instável do Corinthians sob o comando de Jair Ventura, que chegou ao clube paulista em setembro, mas não correspondeu às expectativas, embora tenha levado o time à final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, porém, o Corinthians correu risco de rebaixamento -antes de Jair, Osmar Loss treinou a equipe em 25 jogos.



Fábio Carille (Foto: Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians)

Depois do empate sem gols com a Chapecoense no domingo (25), Jair afirmou que não foi informado sobre o planos do clube para o futuro. Já o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, não cravou a permanência do técnico e evitou falar sobre as intenções do clube para 2019.

Carille voltaria ao Corinthians depois de uma rápida passagem pelo Al-Wehda. O treinador de 45 anos deixou o time paulista no fim de maio, depois de receber uma proposta milionária.

Antes auxiliar, Carille se tornou treinador do Corinthians no começo de 2017, após a saída de Oswaldo de Oliveira. Cinco meses depois, ele levou o time alvinegro à conquista do Estadual. No fim do ano, a equipe se sagrou campeão brasileiro. Em 2018, faturou o Paulistão novamente.

No total, o técnico comandou a equipe alvinegra em 114 jogos, com 59 vitórias, 32 empates e 23 derrotas, incluindo as partidas que fez como interino, em 2010 e 2016. No Al-Wehda, Carille soma apenas dez partidas, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Folhapress