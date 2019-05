Carille comanda treino leve e atrasa definição do time no Corinthians

Os titulares do último jogo fizeram atividade leve, e Fábio Carille adiou a definição do time para a véspera do duelo que acontece na Arena da Baixada.



Os 11 que começaram jogando contra o Flamengo fizeram atividade leve em campo reduzido. Já os reservas disputaram coletivo nos dois dias, com a presença ilustre de Gustagol. O centroavante está recuperado de lesão e tem boas chances de estar na delegação que viaja a Curitiba.

Entre os atuais reservas, Júnior Urso é o que tem maior chance de voltar ao time. Ele tinha vaga cativa antes de se lesionar, agora está totalmente recuperado e entrou ao longo dos dois últimos jogos. A expectativa é que ele ou Ramiro faça dupla com Ralf à frente da área.

A definição do time que encara o Athletico fica para o treino deste sábado, que será fechado à imprensa. Em seguida a delegação viaja para Curitiba, onde entra em campo às 16 horas (de Brasília) de domingo (19), na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Brasileirão.

UOL / Folhapress