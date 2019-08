Brasileira é ouro em Lima e ganha sua quarta medalha pan-americana

Uma das referências do caratê brasileiro, Valéria Kumizaki venceu suas duas lutas deste sábado (10) e se tornou bicampeão do Pan de Lima na categoria até 55kg. Ela venceu na final a canadense Kathryn Campbell por quatro yukos a um.



Aos 34 anos, a paulista de Presidente Prudente agora acumula quatro medalhas pan-americanas em sua carreira. Ela subiu ao pódio do evento em suas últimas quatro edições, começando com uma prata no Rio de Janeiro-2007. Depois, levou um bronze em Guadalajara-2011.

Valéria é, inclusive, citada como ídolo de Jessica de Paula, sua companheira de seleção, como ídolo no esporte. Ao lado de Ronaldinho Gaúcho, diga-se.

Esse foi o primeiro ouro da equipe brasileira de Caratê na capital peruana, depois de três bronzes. No domingo, mais cinco categorias terão medalhas distribuídas.

No quadro histórico da modalidade, o Brasil foi o país com melhor desempenho até esta edição, somando nove ouros, dez pratas e dez bronzes.

UOL / Folhapress