Canindé quer trabalho com a base e time de perfil aguerrido

Oliveira Canindé se apresentou oficialmente ao River ontem (12). O técnico chega com o desafio de conquistar o título do Campeonato Piauiense 2019 e ter um calendário mais completo para o ano de 2020. Canindé é conhecido do futebol piauiense e também do próprio torcedor Riverino, pois comandou o clube em 2011, e demonstrou muito orgulho em retornar ao clube.

“Embora muitos aqui não tenham a noção da grandeza do River, ou tenham somente dentro do estado, mas o River não pode se restringir ao estado. O River tem que ser o Nordeste, pela torcida que tem, pelas pessoas que comandam”, declarou Canindé.

Oliveira Canindé tem uma passagem recente pelo futebol piauiense, pois comandou o Altos durante a Série D desse ano. Mas antes, passou por Parnahyba, Flamengo e até mesmo o River. Entre os principais títulos do currículo tem a conquista da Copa do Nordeste 2013, sob comando do Campinense.



Oliveira chega com o desafio de conquistar o título do Piauiense 2019. Foto: Elias Fontinelle/ODIA



No Galo, Canindé destacou o trabalho ligado as categorias de base. A necessidade de trazer jogadores da região e de fácil adaptação ao clima e estilo das competições. “Eu gosto muito das categorias de base e espero contar com a base e não é somente o River, é o Nordeste, um cenário até mesmo nacional busca o atleta de base e clubes formadores, porque nós do Nordeste que não temos dinheiros não fazemos isso?”, frisou o técnico.

A previsão de apresentação do elenco é para o dia 10 de dezembro. O treinador pretende ter o nome de todos os jogadores até a próxima semana como forma de avaliar a situação dos atletas. “Espero que esses atletas cheguem em boas condições. Tenho objetivo de realizar amistosos, fazer uma pré-temporada adequada ao que a temporada vai exigir”, acrescentou.

O Galo Carijó vai disputar o Campeonato Piauiense, Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro em 2019.

Saídas

Poucas semanas após a confirmação de contratação o Gerente de Futebol, Luciano Mancha, se desliga do clube. O motivo foi uma proposta do Remo – PA, que atualmente disputa a Série B do Brasileiro. O presidente do Galo, Genivaldo Campelo, confirmou o desligamento.

“Eles fizeram uma proposta muito acima do que pagamos a ele e ficou até complicado tentar negociar. No contrato dele (Luciano) estava escrito que a única possibilidade de liberação era caso recebesse uma proposta da Série A ou B e como aconteceu ele será liberado”, conta.

Luciano Mancha sai, mas deixa o elenco praticamente fechado para temporada 2019. De acordo com o presidente do River, Genivaldo, alguns últimos nomes serão fechados na madrugada dessa terça-feira (13) e na quarta-feira (14), Mancha já se apresenta ao novo clube.

Pâmella Maranhão