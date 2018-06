Canindé não descarta retorno ao Altos e afirma: “Tinha tudo para subir”

O Altos teve o sonho do acesso até a Terceira Divisão interrompido no último sába­do (23), após a derrota diante o Ferroviário, do Ceará, por 4 a 2, no estádio Felipão. O Jaca­ré foi eliminado do Brasileiro Série D e encerra suas ativi­dades na temporada. O time piauiense foi parado nas oita­vas de final. O Altos é o atual bicampeão piauiense e tem no calendário 2019 a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Sé­rie D do Brasileiro.

O técnico Oliveira Canin­dé não esconde a frustra­ção com o resultado e com o desenrolar da partida em si, pois o Altos esteve todo o tempo precisando correr atrás do marcador, mas para ele a participação deixa li­ções. “Nós tínhamos tudo para subir, equipe boa, qua­lificada e com jogadores muito unidos, que mereciam demais esse acesso e fica o la­mento por não termos apro­veitado melhor essa oportu­nidade. Mas derrotas como essas não vem para nos der­rotar e sim para fortalecer e para que aprendamos a lidar com uma competição como essa”, frisa Canindé.

Canindé comandou o Al­tos por apenas cinco jogo e ao total teve; duas vitórias, duas derrotas e um empate. O Jacaré apostava no bom retrospecto em casa, pois esta­va há três anos sem conhecer derrotas, porém os números no estádio Felipão não foram o suficiente.



Foto: Jailson Soares/O Dia

“Aconteceram algumas si­tuações que deixam você mui­to distante daquilo que você queria que acontecesse, no campo mesmo, que mexem muito com o emocional. Que sirva de lição para o próprio Altos, como eu falei para o presidente (Warton) que pre­cisa pontuar algumas situações e tomar providencias e espero que tudo seja feito para o engrandecimento do futebol piauiense”, frisou Oliveira.

Agora, serão cinco meses para pensar, reorganizar e re­montar o elenco para a tempo­rada 2019 e Oliveira Canindé não descarta a possibilidade de comandar a equipe ano que vem, mas afirma ainda está cedo para definições. “Eu dis­se ao presidente que ainda é cedo para definir essas situa­ções, mas ele demonstrou in­teresse, mas é importante fri­sar essa história do Altos, que tem quatro anos de vida e já tem uma história de conquis­tas”, afirmou.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia