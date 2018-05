Canindé elogia grupo do Altos e fala em repetir formação diante do Sparta

A equipe do Altos se reapresentou as atividades na tarde de ontem (22), no estádio Felipão, em Altos. Após a vitória diante o Assú, do Rio Grande do Norte, o time de Oliveira Canindé se prepara para enfrentar o Sparta, de Tocantins, em jogo que acontece no domingo (27), às 18h, em Altos. Canindé falou sobre o retorno de Leone e Manoel e também as mudanças táticas que fez na equipe no último jogo.

"Com a entrada do Douglas ele liberaria o Thiaguinho e os três zagueiros se abririam como um leque e adiantaria o Tote que a característica dele de passar bastante. Eu acredito que em cima disso a equipe se comportou bem baseado nas variações que a gente tem trabalhado”, disse Canindé.

No jogo contra o Assú (RN), o treinador optou pelo retorno de Tote na lateral-direita e Douglas pela esquerda quando está com a bola, sem bola o atleta jogava de volante. Thiaguinho revezou de lateral esquerdo e terceiro atacante e segundo o Canindé a formação o agradou e mesmo podendo contar com Manoel, o técnico não confirmou o retorno direto entre os titulares.



A atividade em campo foi reduzida priorizando o toque de bola rápida durante o treino de ontem (Foto: Jailson Soares / O Dia)



“São jogadores importantes, mas é o que eu falo sempre, eu não sei se eles serão punidos ou não, os que entraram corresponderam e o ponto é mexo ou não? pois a partir do momento que eu mudo esses atletas é como se eu não tivesse a confiança que eu deveria neles e se de repente eles são punidos eu preciso retornar com aqueles nomes que na teoria eu não havia confiado”, explicou Oliveira Canindé.

Canindé fez uma atividade diferente no começo do treino e optou por duas duplas disputando posse de bola no um contra um e finalização. Depois disso, a atividade em campo foi reduzida priorizando o toque de bola rápido.

O jogo entre Altos e Sparta, de Tocantins, acontece neste domingo (20), às 18h, no estádio Felipão, em Altos. O jogo é válido pela 6° e última rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O Altos é vice-líder do seu grupo

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia