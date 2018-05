Canindé comemora evolução do Altos e lamenta gols perdidos: “Marcar mais”

A equipe do Altos venceu o Sparta (TO) neste domingo (27) e garantiu a classificação para a próxima fase do Brasileiro Série D. O Jacaré fez uma apresentação de encher os olhos do torcedor e o técnico Oliveira Canindé também comemorou a classificação e o crescimento da equipe que chegou ao terceiro jogo sob seu comando. Agora, o Altos se prepara para enfrentar o Nacional (AM) na fase de mata mata e o primeiro jogo está marcado para o domingo (3), no Felipão, em Altos. O jogo de volta será no dia 10 de junho, em Manaus.

“Nós queríamos jogar bem, mas sendo competitivos e nós fomos. Não podíamos ter tomado um gol logo de cara, acho que teve um pouco de desatenção embora eu tenha falado bastante no intervalo para que nos ficássemos atentos ao que estava por vir. Infelizmente eles conseguiam o gol, mas não conseguiram nos atrapalhar no que tínhamos pré-determinado para o grupo”, frisou Oliveira Canindé.



Oliveira Canindé, técnico do Altos (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Apesar da boa vitória, por 3 a 1 em cima do Sparta (TO) o técnico do Altos, Oliveira Canindé lamentou o fato de algumas falhas dos jogos anteriores terem se repetido, no caso, os gols perdidos. Manoel e Joelson atuaram bem, mas desperdiçaram muitas oportunidades e o Jacaré poderia ter saído de campo com um placar mais elástico. “Olha eu quero mais, mas acredito que como foi a terceira partida houve evolução. Contra o Moto nos jogamos bem. Essa partida (contra o Sparta-TO) jogamos bem melhor que a anterior e contra o Assú fomos competitivos, mas faltou volume de jogo e nesse jogo tivemos volume e fomos competitivos, mesmo assim era para termos feito mais gols”, disse Canindé.

Mas agora a equipe vira a chave e começa a pensar na Série D do Brasileiro versão mata mata, que exige uma margem de erro bem menor. A primeira preocupação é quanto a formação titular par ao primeiro jogo contra o Nacional (AM), já que o volante e capitão Dos Santos não jogo, pois cumpre suspensão automática. “Preocupa porque eu tinha uma pretensão de colocar o Douglas para dar ritmo de jogo para ele, ou o Netinho, e eu não tive com colocar porque outros jogadores foram pedindo para sair e eu tive que ir mudando em cima do sistema e não em cima das necessidades”, explica Canindé.

O Altos se reapresenta as atividades na tarde dessa terça-feira (29), no Felipão. O Jacaré enfrenta o Nacional (AM) no domingo (3) e o jogo de volta acontece no dia 10 de junho, em Manaus. O Altos segue na briga pelo acesso até a Série C do Brasileiro.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia