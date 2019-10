Campo Largo se reforça para disputa da Copa Nordeste de Futsal

A Copa Nordeste de Futsal terá inicio na próxima segunda-feira (4). A competição acontece em Teresina e terá 12 equipes brigando por titulo. Entre essas quatro equipes, três são do Piauí: Campo Largo, JES e AABB. A equipe de Campo Largo disputa o torneio pela primeira vez, mas o objetivo é fazer bonito e por isso apostou em reforços para a competição nordestina.



Essa semana se apresentaram aos treinos o quarteto formado por Reginaldo, Thompson, Fred e Renan, todos naturais do Ceará e que recentemente foram campeões pela equipe. “Estamos chegando um pouco em cima da competição, mas tem essa vantagem da gente se conhecer muito bem e isso ajuda. Jogar com o apoio da torcida do estado com toda certeza será algo importante e que vai ajudar a gente em quadra”, comentou Thompson.



Foto: O Dia

O técnico da equipe é Clemilton Miranda, nome conhecido dos piauienses de dentro e fora de quadra. Os elogios aos recém chegados são muitos e ele frisa que o nível da competição será alto. “Teremos uma competição de alto nível com equipes que tem muita tradição em quadra, mas nos queremos fazer bonito. Os quatro atletas vem com ritmo e com toda certeza vão fazer o possível para se adaptar rapidamente ao elenco e ajudar”, disse Clemilton.

Apesar das novidades, alguns nomes conhecidos permanecem, caso por exemplo do experiente Kelson. “Será uma competição espetacular e não vejo a hora de poder entrar em quadra e representar a equipe e a cidade de Campo Largo, que vem buscando fazer historia no futsal do estado com esse projeto”, afirma.

A Copa Nordeste de Futsal tem inicio na segunda-feira (4) e encerra no sábado (9) para os dois finalistas. A competição terá 12 equipes de sete estados e o Piauí tem três equipes na briga pelo titulo, além do Campo Largo, JES e AABB.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia