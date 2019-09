Campo Largo Futsal segue vivo na Taça Brasil de Futsal Sub-20

O Campo Largo segue vivo na Taça Brasil de Futsal Sub-20 que está acontecendo em Fortaleza, no Ceará. Os piauienses perderam de virada na estreia para Associação Educacional Magnólia (MA) por 4 a 3, mas venceram a equipe Pague Menos, donos da casa, pelo placar de 4 a 2 na segunda-feira (02). Com os resultados, ainda há chances de classificação para semifinal da competição.

Nesta terça-feira (03), a equipe piauiense teve folga, mas já volta à quadra nesta quarta-feira (04) para duelo contra o Esporte Clube da Bahia, às 11h30, no ginásio Vozão. Na quinta e última rodada da competição, marcada para o dia 05 de setembro, o Campo Largo Futsal vai ter pela frente o time do Paysandu Sport Clube (PA).

Campo Largo durante jogo na Taça Brasil de Futsal. Foto: Aldo Carvalho

Os representantes do Piauí estão na segunda colocação grupo A, ficando atrás da Associação Educacional Magnólia do Maranhão apenas pelo saldo de gols na competição.

O torneio foi dividido em dois grupos: A e B. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as semifinais. A etapa final está prevista para acontecer às 10h, do próximo sábado (07). Além do título, os times brigam pela permanência na elite do futsal brasileiro.

Adriana MagalhãesJorge Machado