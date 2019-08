Campo Largo faz último treino para a Taça Brasil de Futsal Sub-20

A equipe do Campo Largo Futsal Sub-20 fez nesta quinta-feira (28) o último treino antes de viajar para disputar pela 1º vez a Taça Brasil de Futsal da categoria, a mais importante da divisão do futsal brasileiro. O time piauiense que treinou no ginásio do Pato Preto, na zona Norte de Teresina, embarca na tarde de sexta-feira (30), rumo a Fortaleza, no Ceará, palco das disputas. A competição acontece entre os dias 01 e 07 de setembro, no ginásio Vozão.



O auxiliar técnico Wélio Linhares disse que a equipe está preparada e motivada para competição nacional, devido a rotatividade de competições e jogos amistosos que realizou com equipes do cenário piauiense.

“A gente está treinando há dois meses pelo menos duas vezes por semana. Tivemos como preparação o Piauiense, o Campeonato Metropolitano além da Taça José de Freitas, onde os meninos jogaram com atletas do adulto. Tudo isso serviu de maturidade para eles”, disse.

A expectativa do treinador também é fazer bonito na competição. “A última vez que o Piauí foi representado no Sub-20 da Taça Brasil foi pelos meninos do IFPI. Nossa expectativa é trazer o título para o Piauí, a gente não quer só viajar, queremos brigar de igual para igual com os times participantes” declarou.

Campo Largo Sub-20 vence Campeonato Metropolitano: Reprodução: Arquivo Pessoal

Levi Alves, de 19 anos, é Ala Fixo do Campo Largo e, além de se destacar dentro da competição, busca com a equipe a principal meta, que é permanecer na elite do futsal brasileiro.

“Estamos trabalhando há muito tempo e se Deus quiser vamos sair de lá campeões e, claro, permanecer na primeira divisão”, concluiu.

A vaga do Campo Largo na competição veio após a conquista do Campeonato Piauiense de Futsal da categoria no ano passado. O Campo Largo está no grupo A que tem além da equipe piauiense o Paysandu Sport (PA), São Francisco do Conde (BA), Associação Magnólia (MA) e Grêmio Pague Menos (CE). O grupo B da competição tem Associação Unidos do Cruzeiro (DF), Juara Clube (MT), Associação Santana de Cima (ES), Associação Cidadã Jucaense (CE) e Curumim Tourense – Cadet (RN).

A equipe piauiense estreia na competição no dia 01 de setembro contra Associação Educacional Magnólia, às 08h, no ginásio Vozão, em Fortaleza (CE).

Adriana MagalhãesJorge Machado