Futsal: Campo Largo e JES disputam hoje o título Piauiense

Nos últimos dias os amantes do futsal piauiense conheceram o campeão dos turnos: JES e Campo Largo, mas o campeão geral da competição será conhecido hoje (10), às 20h, no Ginásio Verdão.



De um lado, a experiência do JES, que entra em quadra após o título de vice-campeão da Copa Nordeste. Do outro, o jovem elenco do Campo Largo, buscando fazer história, pois dos 12 atletas, sete são da categoria sub20. “Não era pra ser assim, mas acabou acontecendo algumas coisas e precisamos subir eles de categorias, mas eles estão dando conta do recado, são garotos de personalidade e compromissamos”, disse Clemilton Mirando técnico Campo Largo.

O elenco cresceu ao decorrer do ano. Disputou Jogos Escolares, Taça da Brasil (foram vice campeões), Copa Nordeste e Piauiense de Futsal, em que foram campeões do segundo turno. “Nosso time não tem medo de estar em quadra e queremos continuar fazendo história e agora representando a Cidade de Campo Largo. Sabemos que nossos adversários são fortes, mas será um grande jogo”, disse o ala Car Dias.

Do outro lado um elenco experiente para enfrentar a juventude do Campo Largo. Entre os nomes que estará em quadra o Ala Dedé, que chega em sua nona final de Piauiense consecutiva.

“É um orgulho é uma felicidade estar em mais uma final. Agora enfrentando o Clemilton, um cara que tenho muito respeito e me ensinou tudo no futsal e com a gente o professor Paulão, que também é um cara incrível. Vai ser um grande jogo”, disse Dedé.

O Campo Largo foi campeão do segundo turno. O JES campeão do primeiro turno o jogo entre as duas equipes acontece hoje (10), às 20h, no Ginásio Verdão. Define o campeão e quem irá representar o Piauí na Taça Brasil divisão especial em 2020.

Biá BoakariPâmella Maranhão